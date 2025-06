Berlin – Ons Jabeur en quarts de finale face à Markéta Vondroušová

Imprimer

La tenniswoman tunisienne sera bel et bien au rendez-vous des quarts de finale du WTA 500 de Berlin. Ce vendredi 20 juin 2025, Ons Jabeur affrontera la Tchèque Markéta Vondroušová, 164ᵉ mondiale, pour une place dans le dernier carré. Une performance inespérée pour la Tunisienne, qui n’aurait même pas dû figurer dans le tableau principal.

Éliminée lors des qualifications, Jabeur a été repêchée en tant que lucky loser, avant de déjouer tous les pronostics en huitièmes de finale. Opposée à Jasmine Paolini, 5ᵉ joueuse mondiale, elle a livré une prestation éclatante, s’imposant en deux sets maîtrisés : 6-1, 6-3.

Solide et inspirée, elle a dicté le rythme du match. Avec huit aces et aucune double faute, elle s’est montrée irréprochable au service. Malgré un taux de premières balles légèrement inférieur (54% contre 58%), elle a remporté 84% des points sur sa première balle, contre seulement 52% pour son adversaire. En retour, la Tunisienne a été redoutable, gagnant 39 points contre douze pour Paolini, et convertissant quatre balles de break sur seize occasions, tandis que l’Italienne n’en a concrétisé aucune.

En 1h10 de jeu, elle a remporté 73 points, soit près de vingt de plus que sa rivale, enchaînant même une série de cinq jeux consécutifs. Un signal fort envoyé à quelques jours de Wimbledon, sur une surface qui lui a souvent réussi.

Après un début de saison compliqué, cette qualification en quarts sonne comme une véritable renaissance. Face à Markéta Vondroušová, Ons Jabeur part favorite et pourrait bien poursuivre son improbable ascension sur le gazon berlinois.

M.B.Z