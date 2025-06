Trump joue la montre sur TikTok en pleine tension avec la Chine

Donald Trump a accordé un sursis supplémentaire, jeudi 19 juin 2025, à TikTok, en repoussant une nouvelle fois la date butoir pour la vente du réseau social, très populaire aux États-Unis, imposée à sa maison mère chinoise ByteDance par une loi adoptée au Congrès.

Alors que le président américain avait déjà reporté l’échéance à deux reprises, il a annoncé sur sa plateforme Truth Social avoir signé un décret repoussant la date limite au 17 septembre, pendant que Washington attend l’approbation de cette vente par le gouvernement chinois.

Dans un communiqué, TikTok s’est dite « reconnaissante envers le leadership du président Trump en s’assurant que TikTok reste disponible aux plus de 170 millions d’utilisateurs américains et aux plus de 7,5 millions d’entreprises américaines qui comptent sur la plateforme ». L’entreprise précise qu’elle continuera de travailler avec les services du vice-président JD Vance sur la question.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, avait déjà indiqué mardi que Donald Trump signerait ce nouveau décret, car il « ne veut pas voir TikTok disparaître ».

En vertu d’une loi votée au Congrès en 2024, le réseau social reste en effet sous le coup d’une interdiction aux États-Unis si sa maison mère, ByteDance, n’en abandonne pas le contrôle. Des élus républicains comme démocrates disaient alors s’inquiéter de l’utilisation des données par la Chine ou d’une tentative d’influence sur l’opinion publique américaine.





« Feu vert » de Pékin

Selon plusieurs médias américains, un protocole avait bien été trouvé début avril pour cette vente. Il prévoyait la séparation de la branche américaine de TikTok du groupe ByteDance, avec une recomposition du capital.

Les parts détenues par des investisseurs non chinois passaient de 60 à 80%, ByteDance conservant les 20% qu’elle possède actuellement.

Le groupe informatique Oracle, qui héberge déjà les données de TikTok US sur ses serveurs américains, devait être à la manœuvre, accompagné notamment par le gestionnaire d’actifs Blackstone ou l’entrepreneur Michael Dell.

Mais l’annonce de droits de douane imposés par Donald Trump à ses partenaires commerciaux, avec une note particulièrement salée pour la Chine, à 54%, a bloqué la transaction côté chinois.

« Il nous faudra probablement l’accord de la Chine d’ici mi-septembre, nouvelle date limite », avait reconnu Donald Trump mardi. « Je pense que le président Xi finira par donner son feu vert », avait-il ajouté.

Pour Shweta Singh, professeure à l’université britannique de Warwick, « TikTok n’est plus simplement un réseau social ». « C’est devenu un symbole de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine », estimait-elle récemment.

Si les deux pays se sont entendus, début juin, sur un « cadre général » pour normaliser leurs relations commerciales, le dossier TikTok reste en souffrance.





Algorithme

Mais loin de pâtir de cette crise géopolitique, le réseau social est la deuxième application la plus téléchargée aux États-Unis, derrière ChatGPT, sur les téléphones Android, selon le site spécialisé Appfigures.

La mansuétude affichée par le milliardaire, qui dit avoir « un petit faible pour TikTok », a sensiblement dilué l’urgence de la situation. Le contraste est marqué avec le début de l’année, qui avait vu beaucoup d’influenceurs préparer leur migration vers d’autres cieux, en particulier Instagram ou YouTube.

D’autres candidats à un rachat de la plateforme s’étaient positionnés à cette période, notamment le « Project Liberty » de l’entrepreneur Frank McCourt et la start-up d’intelligence artificielle (IA) générative Perplexity AI, chacun souhaitant intégrer l’application à un modèle plus large.

Le mystère demeure sur le fameux algorithme de recommandation de TikTok, dont la sophistication explique, en grande partie, le succès de la plateforme.

Pour l’instant, ByteDance n’a encore jamais accepté le principe d’une cession de ce bijou technologique, pourtant réclamée par le Congrès, dont les élus — très remontés il y a quelques mois sur le sujet — semblent aujourd’hui s’être désintéressés du dossier.



© Agence France-Presse