Instabilité météo persistante : pluies, orages et vents forts attendus

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué, jeudi 19 juin 2025, que le temps restera instable, avec la persistance de conditions propices à la formation intermittente de cellules orageuses. Celles-ci s’accompagneront, par endroits, de pluies parfois abondantes, notamment sur les régions de l’est du nord et du centre. Des chutes de grêle localisées ne sont pas à exclure.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord du pays, et du secteur est sur le centre et le sud. Il sera relativement fort, voire localement fort dans les régions du sud, où il pourrait soulever des tourbillons de sable. Sur le reste du territoire, les vents seront faibles à modérés.

La mer sera agitée, devenant localement peu agitée. Côté températures nocturnes, elles oscilleront entre 17 et 21 °C sur le nord et les hauteurs, entre 23 et 27 °C ailleurs, et pourraient atteindre jusqu’à 32 °C dans le sud-ouest.

S.H