Douze hélicoptères américains Bell 412EPX pour l’armée de l’air tunisienne

L'armée de l'air a décidé d'acquérir douze hélicoptères « SUBARU Bell 412EPX », un modèle fabriqué par l'entreprise américaine Bell Textron Inc., filiale du groupe Textron Inc.

Dans un communiqué daté du 16 juin 2025, l'entreprise a indiqué que la Tunisie est le premier pays de sa région à faire l'acquisition de ce modèle.

« Le Bell 412 est mondialement reconnu pour son adaptabilité et sa fiabilité, permettant aux opérateurs d’entreprendre un large éventail de missions. À ce jour, plus de 54 % de la flotte mondiale de Bell 412 est utilisée pour des missions parapubliques et militaires », a affirmé l'entreprise dans son communiqué.

La même source a rappelé que le Japon, le service d'incendie et de sauvetage de San Diego, la Croatie et Sarajevo se sont récemment équipés de ce modèle.

Aucune information concernant le coût de cette commande n’a été communiquée par l’entreprise. Néanmoins, selon les données disponibles, un hélicoptère Bell 412EPX coûterait entre 14,5 et 16 millions de dollars, soit un total estimé entre 174 et 192 millions de dollars pour les douze unités commandées par l’armée de l’air tunisienne.

S.G