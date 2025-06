Kaïs Saïed : tout responsable qui ne s’engage pas dans ce moment décisif et historique n’est pas digne d’assumer ses fonctions

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a abordé lors de sa rencontre, tenue le 18 juin 2025 au palais de Carthage, avec Sarra Zaâfrani Zanzri, cheffe du gouvernement, le fonctionnement global de l’action gouvernementale ainsi que plusieurs autres sujets, dont celui du fonctionnement de certaines administrations, institutions et entreprises publiques.

Au cours de cette réunion, selon un communiqué publié à 3h46 du matin, le chef de l’État a affirmé que la Tunisie vit aujourd’hui un moment où tous les défis doivent être relevés. Il a souligné que tout responsable qui ne s’engage pas dans ce moment décisif et historique n’est pas digne d’assumer ses fonctions. Il a rappelé, dans ce contexte, que le peuple tunisien a fait le choix d’un passage définitif, et que ceux qui choisissent de s’en écarter ou, pire encore, de prendre une direction contraire, n’ont pas leur place au sein de l’État, de ses institutions ni de ses entreprises publiques.

Le président de la République a réitéré que le peuple tunisien est capable de relever tous les défis et résolu à effectuer ce passage définitif. Il a par ailleurs souligné la nécessité de restructurer un certain nombre d’institutions dont l’existence n’a plus de raison d’être.

Il a également insisté sur la détermination à permettre à l’État de retrouver pleinement son rôle social, et à rendre justice, par des solutions radicales, aux victimes de décennies de politiques conçues au profit de ceux qui continuent à nourrir de vains rêves de retour en arrière.

S.F