Sonia Dahmani, Hafedh Sebaa, Ons Jabeur… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 18 juin 2025 :





Sonia Dahmani visée par une nouvelle affaire sur la base du décret 54

L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani fait désormais face à une nouvelle poursuite judiciaire, a annoncé Me Hana Hatay ce mercredi 18 juin 2025. Cette nouvelle affaire, également engagée en vertu du controversé décret 54, sera examinée le 24 juin par la quatrième chambre criminelle. Sonia Dahmani est poursuivie pour avoir dénoncé les conditions de détention. Déjà confrontée à plusieurs procédures judiciaires, Sonia Dahmani a comparu le 16 juin devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis dans une autre affaire. Cette audience avait été initialement ajournée à la demande de l’avocate elle-même, actuellement incarcérée, au motif qu’elle et ses avocats n’avaient pas été informés de la date de l’audience





Le CMF radie définitivement Hafedh Sebaa

Deux mois après l’éclatement du scandale et la fuite du principal accusé, le CMF réagit enfin et décide de retirer l'agrément de Hafedh Sebaa. Une décision qui aurait dû être prise dès les premières conclusions de l’enquête. Le Conseil de l’Instance du Marché Financier (CMF) a décidé, à l’unanimité, de radier définitivement Hafedh Sebaa, Président-directeur général de la société d’intermédiation en bourse Tuniso-Saoudienne d’Investissement (TSI) de l’exercice de toute activité sur le marché financier.





Berlin : Ons Jabeur crée la surprise et élimine la 5e mondiale Jasmine Paolini

Elle n’aurait même pas dû être là. Éliminée au stade des qualifications du tournoi WTA 500 de Berlin, Ons Jabeur a été repêchée in extremis dans le tableau principal en tant que lucky loser. Et ce mercredi 18 juin 2025, la Tunisienne a transformé ce coup de chance en exploit retentissant en s’imposant face à l’Italienne Jasmine Paolini, 5e joueuse mondiale, en deux sets maîtrisés : 6-1, 6-3.





Transport public : réception de 111 bus au port de La Goulette

Le ministère du Transport a annoncé, ce mercredi 18 juin 2025, la réception de 111 bus neufs au port de La Goulette. Dans une vidéo diffusée sur Facebook, le ministère a précisé que ces véhicules font partie d’un lot de 300 bus commandés en Chine au profit de la Société des Transports de Tunis (Transtu). Pour rappel, le président Kaïs Saïed avait reçu, le mardi 25 février 2025, le ministre du Transport afin de faire le point sur l’importation de ces 300 bus, dont une première livraison était attendue,





Grève générale à la Steg : les agents haussent le ton face au désengagement de l’État

Selon un communiqué relayé par le journal Echaâb, l’instance administrative de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) s’est réunie le 17 juin 2025, sous la présidence de Slaheddine Selmi, secrétaire général adjoint de l’UGTT, chargé des offices et des établissements publics. À l’issue de cette réunion, une décision de grève générale a été prise pour le 17 juillet prochain.