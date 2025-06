Un arrêté conjoint réforme le concours de résidence en pharmacie

Un arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, daté du 18 juin 2025, modifie l’organisation du concours de recrutement des résidents en pharmacie.

Ce texte abroge l’annexe relative audit concours, initialement jointe à l’arrêté du 27 décembre 2010, et la remplace par une nouvelle version annexée à l’arrêté publié ce mardi 18 juin 2025 au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).





Cette mise à jour s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des procédures de sélection aux réformes du système de spécialisation en pharmacie et aux évolutions réglementaires récentes, notamment celles portant sur le statut des résidents, le régime des études et les droits sociaux des fonctionnaires.

Le nouvel arrêté vise à harmoniser les conditions d’accès à la formation spécialisée en pharmacie avec les exigences académiques et professionnelles actuelles. Il tient également compte des modifications introduites par la loi n°2024-44 du 12 août 2024, relative aux congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et le secteur privé.

S.H