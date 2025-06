3e anniversaire en prison : Chayma Issa et Dalila Msaddek rendent hommage à Jaouhar Ben Mbarek

L’activiste politique Chayma Issa a publié, mercredi 18 juin 2025, un hommage émouvant à l’occasion du troisième anniversaire que passe Jaouhar Ben Mbarek en détention, détenu depuis février 2023. Dans un message personnel et engagé, elle s’adresse à l’opposant politique emprisonné, saluant sa résilience, son engagement indéfectible et sa foi inébranlable en une Tunisie libre, juste et démocratique.

« Comment comprendre le temps, comment compter les jours en période de détention ? », écrit-elle en évoquant les années que Jaouhar Ben Mbarek passe loin de sa famille, de ses enfants, de ses étudiants et de ses livres. Elle souligne l’isolement d’un homme privé de tout ce qui faisait son quotidien, mais jamais de ses convictions. Chayma Issa, elle-même ancienne détenue d’opinion, affirme : « Ce dont je suis certaine, c’est que tu restes libre, toujours. » Selon elle, les murs de la prison ne font qu’accentuer la force morale et politique de Jaouhar Ben Mbarek, figure de proue de l’opposition au pouvoir en place.

Jaouhar Ben Mbarek est détenu dans le cadre de l’affaire dite du complot contre la sûreté de l’État. Sa détention est régulièrement dénoncée comme arbitraire par ses proches et ses soutiens, qui réclament sa libération immédiate.

Dans son message, Chayma Issa rappelle que l’emprisonnement n’a fait que renforcer la détermination de Jaouhar Ben Mbarek. Elle l’imagine continuant à porter en lui l’espoir d’une Tunisie réconciliée, égalitaire et débarrassée de toute forme d’oppression.

Elle conclut : « Oui, c’est bien toi – et les cellules ne te changeront pas. Elles ne feront que renforcer ta résistance et ta volonté. Comme nous sommes fiers de toi, Jaouhar, ô voix haute de la liberté. »

À ce message s’ajoute l’hommage de sa sœur, Dalila Ben Mbarek Msaddek, publié le jour de son 57e anniversaire :

« En ce nouvel anniversaire, et pour la troisième fois depuis ton arrestation, je ne t’offrirai ni fleurs, ni parfum, ni livre – la plupart étant interdits d’entrer dans l’obscurité de ta cellule... Ton geôlier se méfie de tout ce qui est beau, lui dont l’univers ne dépasse pas les murs de la prison.

Je t’offre plutôt un amour inépuisable, une détermination inébranlable, une fierté sans courbure, et la promesse sincère de t’accompagner et de te soutenir jusqu’à la fin de cette épreuve... Sois patient, frère d’âme et de sang, car rien n’est éternel. Ni la détention, ni le bourreau, ni le croassement des corbeaux.

Tu en sortiras la tête haute, et ceux qui t’ont injustement enfermé plieront sous les pas des hommes libres. Sois patient, fils de Bahia et d’Abou el-Ezz, tes racines sont pures, tes convictions profondes. Eux, ils passeront. »

M.B.Z