Météo Tunisie : vents, pluies et 29°C au sud

Des cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses toucheront d’abord l’ouest du centre et du sud du pays, avant de s’étendre, en fin de nuit du mercredi 18 juin 2025, vers le nord. Ces précipitations pourraient être localement intenses dans le nord-est, avec un risque de chutes de grêle dans certaines zones.

Côté vent, il soufflera du nord sur les régions septentrionales et centrales, et de l’est sur le sud. Une intensité relativement forte est attendue près des côtes nord et dans les zones du sud, notamment lors des passages orageux. Ailleurs, les vents resteront faibles à modérés.

La mer sera agitée à très agitée dans le golfe de Tunis, et peu agitée à houleuse sur les autres côtes.

Les températures nocturnes varieront entre 20 et 26°C, avec des pics pouvant atteindre 29°C dans les régions les plus méridionales.

M.B.Z