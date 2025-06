« Je vais peut-être le faire, peut-être pas » : Trump à propos de frappes américaines sur l'Iran

Le président américain, Donald Trump a entretenu le doute mercredi 18 juin 2025, sur la possibilité que les Etats-Unis effectuent des frappes sur l'Iran en déclarant devant la presse à l'extérieur de la Maison Blanche : « Je vais peut-être le faire, peut-être pas ».

« Personne ne sait ce que je vais faire », a ajouté le président américain, au moment où les spéculations s'intensifient sur une éventuelle participation directe des Etats-Unis à la guerre entre Israël et Iran, après plusieurs jours d'échanges de tirs intenses entre les deux pays ennemis.

Donald Trump a affirmé que sa patience était « déjà à bout » avec l'Iran. « C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons », a-t-il ajouté, sans clarifier son propos.

Le dirigeant républicain a également assuré que l'Iran était entré en contact avec les Etats-Unis pour négocier.

« Oui », a-t-il répondu à la question de savoir si l'Iran était entré en contact avec les Etats-Unis. « Je leur ai dit que c'était très tard pour discuter (...). Il y a une grosse différence entre maintenant et il y a une semaine, n'est-ce pas ? », a-t-il poursuivi.

« Ils ont même suggéré de venir à la Maison Blanche », a ajouté Donald Trump en qualifiant cette proposition de « courageuse ».

« Ils veulent négocier. Je leur ai dit : Pourquoi n'avez-vous pas négocié avec moi avant tous ces morts et ces destructions ? Pourquoi n'avez-vous pas négocié avec moi il y a deux semaines ? », a-t-il encore déclaré, en estimant qu'il n'était « pas trop tard ».

Au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec lequel il s'entretient « tous les jours », Donald Trump a dit mardi de « continuer ».

Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a proclamé mercredi que son pays « ne se rendra jamais » et mis en garde les Etats-Unis, allié d'Israël, contre des « dommages irréparables » en cas d'intervention dans la guerre entre les deux pays ennemis.

L'ayatollah Khamenei réagissait aux menaces de Donald Trump, qui a appelé la veille l'Iran « à capituler sans conditions » et affirmé que les Etats-Unis pouvaient tuer le guide suprême.

Les Etats-Unis ont dit renforcer leur « dispositif défensif » au Moyen-Orient et y redéployent notamment leur porte-avions Nimitz.

Affirmant disposer de renseignements prouvant que l'Iran s'approchait du « point de non-retour » vers la bombe atomique, Israël a lancé vendredi une attaque sans précédent contre son ennemi juré, frappant des centaines de sites militaires et nucléaires iraniens et tuant les plus hauts gradés ainsi que des scientifiques du domaine nucléaire.

Après des décennies de guerre par procuration et d'opérations ponctuelles, c'est la première fois qu'Israël et Iran s'affrontent militairement avec une telle intensité.

