Sabri Bachtobji candidat de la Tunisie pour diriger l’OIAC

La Tunisie a officiellement présenté la candidature de Sabri Bachtobji au poste de directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour le mandat 2026-2030.

Cette candidature a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, lors de l’ouverture de la 23ᵉ réunion régionale des autorités nationales chargées de l’interdiction des armes chimiques, organisée dans la banlieue nord de Tunis et se poursuivant jusqu’au 19 juin 2025.

À cette occasion, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné la volonté de la Tunisie de renforcer sa contribution à la gouvernance stratégique de l’OIAC. Il a précisé que le pays entend mettre son expérience, son engagement et sa vision d’un ordre mondial fondé sur la paix, la sécurité et le respect du droit international au service de l’organisation. Il a également réitéré le soutien de la Tunisie à toutes les initiatives visant à consolider et appliquer les conventions internationales en la matière.

Il convient de rappeler que Sabri Bachtobji avait été nommé, le 20 août 2016, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Youssef Chahed. Il a ensuite été désigné, par décret présidentiel du 7 mai 2020, ministre plénipotentiaire hors classe, chargé des fonctions d’ambassadeur, représentant permanent de la République tunisienne auprès de l’Office des Nations unies et des institutions spécialisées à Genève.

H.K