Sami Soumri : la proposition de loi sur les conseillers fiscaux se base en réalité sur une loi portant sur les avocats

Le secrétaire général de l’Ordre national des comptables, Sami Soumri, a indiqué que le conseil et l’accompagnement en fiscalité faisaient partie des compétences des comptables en raison de leurs formations et de leur cursus.

S’exprimant le 17 juin 2025 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, Sami Soumri a évoqué plusieurs réserves au sujet de la proposition de loi portant sur le corps des conseillers fiscaux soumise à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

« Nos réserves portent sur plusieurs points, dont le premier article… Le projet se base sur une loi qui n’est pas vraiment dirigée vers les conseillers fiscaux… Nous ne sommes pas en conflit avec eux. Il s’agit dans ce cas d’un débat scientifique… Le comptable fait partie des obligations fiscales quotidiennes des chefs d’entreprise », a-t-il précisé.

Sami Soumri a assuré que le point de départ de cette proposition de loi se basait sur une ancienne loi portant sur les avocats et non sur les conseillers fiscaux. Il a indiqué que la commission des finances au sein de l’ARP a auditionné l’Ordre et que les élus ont été informés de ces réserves.

Sami Soumri a expliqué que tout étudiant détenant un diplôme universitaire et ayant suivi un stage de deux ans pouvait ouvrir son propre cabinet. Il a précisé que les diplômés en comptabilité suivent des cours de fiscalité, d’où l’impossibilité de dissocier les deux secteurs.

Par ailleurs, le comptable a rappelé que les personnes physiques détenant une patente et les sociétés sont appelées à déposer des tranches de l’acompte provisionnel. Ces acomptes sont calculés selon la déclaration annuelle de l’année dernière.

Le premier acompte doit être déposé avant le 25 juin 2025, le second à la date du 25 septembre 2025 et le troisième à la date du 25 décembre 2025. Si les tranches payées durant cette année dépassent la somme devant être déclarée, l’excédent sera déduit de la déclaration de l’année prochaine.

S.G