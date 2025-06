Trump reproche à Macron de n'avoir "rien compris" à ses intentions sur le conflit Iran et Israël

Imprimer

Donald Trump a assuré lundi que son départ anticipé du G7 n'avait "rien à voir avec un cessez-le-feu" entre Israël et l'Iran, et a reproché au président français Emmanuel Macron de n'avoir "rien compris" à ses intentions.

"Le président Emmanuel Macron, de France, pour se faire de la publicité, a dit par erreur que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington pour travailler à un +cessez-le-feu+ entre Israël et l'Iran. Faux! Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est beaucoup plus gros que ça", a-t-il tempêté sur son réseau Truth Social.

"Volontairement ou pas, Emmanuel ne comprend jamais rien" a asséné le président américain, peu après avoir quitté le rassemblement des chefs d'Etat et de gouvernement du G7 dans les Rocheuses canadiennes, un jour plus tôt que prévu.

Le président français avait affirmé plus tôt, pendant un point presse en marge du sommet, qu' "une offre avait été faite" de la part des Américains pour "une rencontre et d'échange" avec les Iraniens, ajoutant: "Si les Etats-Unis peuvent obtenir un cessez-le-feu, c'est une très bonne chose."

Donald Trump a envoyé des signaux confus sur le conflit en cours entre Israël et l'Iran ces dernières heures, alors que les spéculations vont bon train sur un éventuel engagement militaire direct des Etats-Unis.

Tout en exhortant l'Iran à conclure un "accord" sur son programme nucléaire "avant qu'il ne soit trop tard", il a aussi, dans un message particulièrement alarmiste sur Truth Social, appelé à "évacuer" Téhéran.

Le gouvernement américain a toutefois assuré que la posture des forces américaines dans la région restait "défensive".

Le site Axios affirme par ailleurs que l'exécutif américain n'a pas abandonné la voie diplomatique, et discute avec l'Iran d'une possible rencontre entre l'émissaire spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

© Agence France-Presse