Abdallah Laabidi : l’équilibre géopolitique américain vacille face à l’émergence des Brics

L’ancien diplomate Abdallah Laabidi est intervenu, ce mardi 17 juin 2025, sur les ondes de Jawhara FM afin de décrypter le conflit irano-israélien.

Invité de l’émission Sbeh El Ward, M. Laabidi a d’abord rappelé l’histoire derrière la création d’Israël et du mouvement sioniste, tout en précisant que les Arabes n’ont pas essayé de comprendre les motivations de ce mouvement.

« Il faut toujours se rappeler qu’Israël n’est qu’un pion », a ajouté Abdallah Laabidi, tout en affirmant que l’équilibre géopolitique instauré par les États-Unis commence à montrer un grand déséquilibre, et que la position du Pakistan en est la preuve.

« Maintenant, nous sommes témoins de la naissance d’un grand changement, notamment avec l’émergence des Brics », a poursuivi l’invité de Hatem Ben Amara, en évoquant la solidarité entre la Russie, la Chine et l’Iran.

Abdallah Laabidi a ensuite souligné que ce conflit rappelle celui de 1956 entre l’Égypte et Israël. En contrepartie, il a affirmé que la possibilité d’une ingérence militaire américaine dans ce conflit reste très faible.

Répondant à une question sur l’existence d’un gagnant et d’un perdant à l’issue de cette guerre, l’ancien diplomate a expliqué qu’il est difficile de prévoir et de connaître l’issue de ce conflit, d’autant plus que les parties impliquées rendent possible une large escalade.

Il a finalement indiqué que l’armée israélienne est en train de vivre une mutinerie en son sein et formule des critiques sévères envers Benyamin Netanyahou.

H.K