Kaïs Saïed appelle à concevoir de nouvelles approches et à lutter contre la corruption

Le président de la République, Kaïs Saïed, a abordé, lors de sa rencontre tenue hier, le 16 juin 2025, au palais de Carthage, avec Sarra Zaâfrani Zanzri, cheffe du gouvernement, un ensemble de projets de lois et de décrets qui seront soumis au conseil des ministres pour discussion.

Dans un communiqué publié vers 3h du matin, le chef de l’État a affirmé que le travail se poursuit sans interruption pour concrétiser l’équilibre entre une croissance économique réelle et la justice sociale. Il a souligné la nécessité de concevoir de nouvelles approches pour mettre fin aux politiques injustes qui ont mené des milliers de Tunisiennes et de Tunisiens à la pauvreté et à l’exclusion. Il a également insisté sur la poursuite de la lutte contre la corruption et les corrompus.

Le président de la République a insisté sur le fait que l’État tunisien est dirigé par ses institutions et les lois qui les régissent, soulignant dans ce cadre que personne n’est au-dessus de la reddition de comptes ni de la loi, et qu’il n’y a pas de place pour l’hésitation lorsqu’il s’agit d’écarter ceux qui ne travaillent pas pour l’intérêt du peuple ni pour répondre à ses attentes.

Le chef de l’État a précisé que les résidus de la contre-révolution bénéficient encore de soutiens au sein de certains services, et qu’il faut faire porter la responsabilité non seulement à ces éléments, mais aussi à leurs partisans et exécutants, dont le seul souci est de maltraiter les citoyens tunisiens et d’attiser les tensions. Leurs objectifs sont désormais évidents, tout comme leurs pratiques.

Le président de la République a conclu en soulignant qu’il s’agit d’un conflit entre l’acteur et le système. Mais tant que l’acteur est le peuple, ce système — ou ce qu’il en reste — disparaîtra, tout comme ses bras et ses agents. Le peuple poursuivra le chemin qu’il a tracé et dessiné lui-même.

S.F