Caravane Al Soumoud, Iran, Sonia Dahmani… Les 5 infos de la journée

16 juin 2025





La caravane Al Soumoud annonce la libération de tous les détenus

Le membre de la coordination de la caravane Al Soumoud Lotfi Ben Aissa a annoncé ce lundi 16 juin 2025 sur sa page Facebook la libération de l’ensemble des personnes arrêtées ces derniers jours. La commission de coordination de la caravane se rendra à la zone tampon du point 5/5 afin de procéder à leur accueil, a-t-il souligné. Le départ vers Tunis est donc prévu demain matin à 9 heures.





Échange téléphonique entre Tunis et Le Caire sur les tensions régionales

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu par téléphone, ce lundi 16 juin 2025, avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty. Les deux responsables ont échangé, selon un communiqué du MAE tunisien, autour des récents développements dans la région, soulignant la nécessité d’une coordination diplomatique accrue entre les pays arabes et musulmans afin d’anticiper et de limiter les répercussions potentielles sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales.





21 pays condamnent l’attaque israélienne contre l’Iran et appellent à la désescalade

À l’initiative de l’Égypte, et dans le cadre des efforts diplomatiques menés par son ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, 21 pays arabes et musulmans ont publié un communiqué conjoint dénonçant les attaques israéliennes menées à l’aube du 13 juin 2025 contre la République islamique d’Iran. Les ministres des Affaires étrangères des pays suivants ont signé ce communiqué : Égypte, Jordanie, Émirats arabes unis, Pakistan, Bahreïn, Brunei Darussalam, Turquie, Tchad, Gambie, Algérie, Comores, Djibouti, Arabie saoudite, Soudan, Somalie, Irak, Oman, Qatar, Koweït, Libye et Mauritanie.





Sonia Dahmani comparaît devant le tribunal : le procès renvoyé au 30 juin

L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani comparaît ce lundi 16 juin 2025, devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis. Cette audience a été précédemment ajournée suite à une demande personnelle de l’avocate incarcérée. Celle-ci était due à une violation des principes fondamentaux du procès équitable, puisque ni elle, ni ses avocats n’avaient été prévenus de cette audience. Selon son avocat Sami Ben Ghazi, le procès de Sonia Dahmani a été renvoyé au 30 juin prochain malgrè le fait que les avocats ont demandé un délai plus long pour préparer la défense.





Transport public : l’UGTT annonce une grève générale de trois jours

La Fédération générale du transport, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a menacé, lundi 16 juin 2025, d’entamer une grève générale de trois jours. Dans un communiqué publié le jour même, la Fédération a indiqué qu’une réunion s’était tenue avec les représentants des syndicats de base des sociétés de transport terrestre de voyageurs, incluant les lignes routières et le métro léger. Cette rencontre a permis d’examiner la situation générale des agents ainsi que les difficultés persistantes au sein des entreprises du secteur.