Échange téléphonique entre Tunis et Le Caire sur les tensions régionales

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu par téléphone, ce lundi 16 juin 2025, avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty.

Les deux responsables ont échangé, selon un communiqué du MAE tunisien, autour des récents développements dans la région, soulignant la nécessité d’une coordination diplomatique accrue entre les pays arabes et musulmans afin d’anticiper et de limiter les répercussions potentielles sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Ils ont également réaffirmé la solidité des relations fraternelles entre la Tunisie et l’Égypte, exprimant leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, au service des intérêts partagés des deux pays et de leurs peuples. Cet échange intervient en perspective des prochaines échéances bilatérales prévues entre Tunis et Le Caire.

Face au refus catégorique des autorités égyptiennes de délivrer les autorisations nécessaires à la traversée de leur territoire, la Coordination de la caravane Al Soumoud a annoncé, lundi 16 juin 2025, son retour en Tunisie. Ce refus, confirmé par les autorités libyennes, a mis fin à la tentative de passage terrestre vers Gaza, dans un contexte où la voie maritime reste impraticable.

Les organisateurs affirment avoir épuisé « tous les canaux juridiques et diplomatiques possibles » pour obtenir un feu vert du Caire, en vain.

M.B.Z