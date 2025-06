Saloua Ghrissa : sa fille lance un cri du cœur

Dans un témoignage poignant publié lundi 16 juin 2025 sur les réseaux sociaux, Balkis Ghrissa, fille de la militante Saloua Ghrissa, a livré un message bouleversant après une visite au parloir. Elle raconte, avec une sincérité désarmante, la douleur de voir sa mère affaiblie et à bout de forces.

« Aujourd’hui, je suis partie voir maman et vous savez quoi ? Je n’ai jamais vu ma mère comme ça », écrit-elle. Espérant pouvoir échanger quelques mots avec sa mère au sujet de ses études, elle se retrouve face à une femme pâle, amaigrie, faible, profondément affectée par la détention. « Elle n’a plus de courage, plus de confiance… elle était à bout. »

Le plus douloureux pour Balkis Ghrissa reste les larmes silencieuses de sa mère : « Ce qui m’a le plus brisée, ce sont les larmes qu’elle retenait dans ses yeux pour ne pas pleurer devant moi. » Saloua Ghrissa, connue pour sa force de caractère et son sourire en toutes circonstances, semble aujourd’hui épuisée, moralement et physiquement.

Dans ce message à la fois intime et révolté, la jeune femme interpelle directement ceux qu’elle considère responsables : « Pourquoi vous nous faites ça ? Pourquoi briser des familles ? Pourquoi nous détruire mentalement et physiquement ? » Elle dénonce les conditions de visite – une seule fois par semaine, pour quinze minutes seulement – et l’interdiction d’enlacer sa propre mère.

« Ma mère me manque. J’en ai marre de la voir souffrir et de me sentir incapable ! », conclut-elle, lançant un appel désespéré : « Rendez-moi ma mère, rendez-lui sa liberté, rendez-lui sa force, sa bonne humeur et son courage. »





La détention de la militante des droits humains, chercheuse, ainsi que fondatrice et directrice exécutive de l’Association pour la promotion du droit à la différence, Saloua Ghrissa, a été prorogée de quatre mois.

Saloua Ghrissa est détenue depuis le 9 décembre 2024, soupçonnée de financement étranger. Ancienne professeure d’enseignement supérieur aujourd’hui à la retraite, elle est accusée de manquements dans la gestion de son organisation.

S.H