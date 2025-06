Transport public : l’UGTT annonce une grève générale de trois jours

La Fédération générale du transport, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a menacé, lundi 16 juin 2025, d’entamer une grève générale de trois jours.

Dans un communiqué publié le jour même, la Fédération a indiqué qu’une réunion s’était tenue avec les représentants des syndicats de base des sociétés de transport terrestre de voyageurs, incluant les lignes routières et le métro léger. Cette rencontre a permis d’examiner la situation générale des agents ainsi que les difficultés persistantes au sein des entreprises du secteur.

À l’issue de cette réunion, la Fédération a revendiqué plusieurs mesures urgentes, notamment la garantie de la pérennité des entreprises publiques de transport et une préparation adéquate de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026. Elle a également exigé l’unification du mode de calcul de la prime de congé annuel, la révision de la méthode d’évaluation de la prime de production de fin d’année, ainsi qu’une revalorisation des tickets-repas. D’autres revendications portent sur l’ouverture des recrutements, la régularisation des plans de carrière, la distribution des tenues de travail, la réintégration des agents licenciés et l’augmentation des primes accordées aux conducteurs, receveurs, chefs d’équipe et techniciens.

Enfin, la Fédération a annoncé avoir décidé de recourir à une grève générale avec présence sur les lieux de travail. Celle-ci est prévue les mercredi 30, jeudi 31 juillet et vendredi 1er août 2025, dans l’ensemble des sièges des sociétés concernées, en signe de protestation contre l’inaction du gouvernement et pour la défense des droits fondamentaux des travailleurs du secteur.

H.K