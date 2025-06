Ons Jabeur dégringole à la 61e place du classement WTA

La descente continue pour Ons Jabeur. La star du tennis tunisien voit sa position se fragiliser dans le classement mondial. Le lundi 16 juin 2025, elle a chuté de sept places, se retrouvant à la 61e position au classement WTA, avec un total de 1.009 points engrangés sur les quinze tournois disputés depuis le début de la saison. Un bilan bien loin de ses standards des années précédentes.

La veille, Ons Jabeur avait déjà enregistré une nouvelle défaite amère lors des qualifications pour le tournoi WTA 500 de Berlin, face à la Chinoise Wang Xinyu, actuellement classée 48e mondiale. Malgré un sursaut d’orgueil dans le deuxième set, remporté 6-3, la Tunisienne s’est lourdement inclinée au premier (6-1) puis a totalement sombré dans le troisième (6-0). Toutefois, en dépit de sa défaite aux qualifications Ons Jabeur jouera au tableau final de ce tournoi après avoir été repêchée comme lucky loser et devra tenter de se remettre en confiance.

La Tunisienne en a bien besoin puisque déjà battue sèchement au premier tour de Roland-Garros, le 27 mai dernier. Opposée à la Polonaise Magdalena Fręch, 25e mondiale, Jabeur avait quitté la compétition parisienne dès son entrée en lice, sur le score sans appel de 7-6 [4], 6-0. Si le premier set avait laissé espérer une résistance, le second avait confirmé l’ampleur du malaise.

L’année 2025 s’annonce comme une saison difficile pour Ons Jabeur. L’ex-finaliste de Wimbledon et de l’US Open semble incapable de retrouver son niveau de jeu, notamment à cause d’une accumulation de blessures et d’un manque de rythme.

Ons Jabeur est loin de son meilleur classement — elle avait atteint la 2e place mondiale en 2022. Si elle ne parvient pas à inverser la tendance rapidement, sa participation directe aux tableaux principaux des grands tournois pourrait être compromise. Une hypothèse encore inimaginable il y a un an.

La Tunisienne n’a toutefois pas dit son dernier mot. L’histoire du tennis est jalonnée de retours spectaculaires. Mais pour cela, il lui faudra retrouver la fraîcheur physique et la confiance mentale, et peut-être revoir son approche tactique.

La prochaine échéance sera décisive : Wimbledon, le Grand Chelem préféré de la Tunisienne. Et avec cette échéance, l’espoir de voir Ons Jabeur à nouveau briller sur les courts et redonner le sourire à ses nombreux supporters.

M.S.