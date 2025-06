Sami Ben Ghazi appelle à la formation d’un comité de défense pour les Tunisiens détenus en Libye

L’avocat Sami Ben Ghazi a lancé, ce lundi 16 juin 2025, un appel à ses confrères pour constituer un comité de défense en faveur des citoyens tunisiens détenus en Libye, à la suite de leur participation à la caravane Al Soumoud.

Dans un post publié sur Facebook, Me Ben Ghazi a rappelé qu’un certain nombre de participants à la caravane sont actuellement détenus à Benghazi, dans des conditions obscures et préoccupantes. « Ce sont des Tunisiens qui ont quitté leur pays par conviction, et aujourd’hui, ils se retrouvent emprisonnés au loin, sans avocat, sans destination claire et sans garanties juridiques », a-t-il dénoncé.

L’avocat a ensuite exhorté ses confrères à former une équipe juridique et à organiser une visite officielle afin de réclamer la libération des détenus.

Il s’est également porté volontaire pour assurer la défense des membres de la caravane Al Soumoud.

Pour rappel, la caravane Al Soumoud est soumise, depuis le 13 juin 2025, à un blocus strict imposé par les autorités de l’Est libyen. Les participants ont été isolés, les communications coupées et l’approvisionnement bloqué. Plusieurs membres ont été arrêtés sans accès à un avocat, certains sous la menace d’armes, tandis que la caravane a été scindée en trois groupes tenus à l’écart les uns des autres.

Malgré des négociations tendues avec des responsables libyens, les conditions de détention se sont détériorées, en contradiction avec les promesses d’amélioration. En réaction, la caravane a appelé à la levée du blocus, à la libération immédiate des détenus et au respect de sa mission humanitaire à destination de Gaza.

H.K