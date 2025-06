Caravane Al Soumoud, Kalaa Essghira, incendie… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 14-15 juin 2025 :

Caravane Al Soumoud : les organisateurs annoncent un retrait jusqu'à Misrata

Les porte-paroles de la caravane Al Soumoud ont annoncé le retrait de la caravane vers un point proche de Misrata afin de s'y installer jusqu'à la libération de détenus et de reprendre par la suite le chemin vers Gaza. S'exprimant durant un point de presse tenu le 15 juin 2025, les organisateurs de cette initiative humanitaire ont indiqué que la priorité était la libération de tous les participants ayant été détenus par le gouvernement Est de la Libye sans exception.

« Nous n'avons pas pris la fuite... Provisoirement, nous resterons ici jusqu'à ce que nos frères libyens puissent s'organiser... Nous marcherons de nouveau vers l'Est... Gardez le moral haut... Cette caravane se dirige vers Gaza et vers Rafah », a assuré l'un d'eux. Selon la même source, quinze participants à la caravane Al Soumoud ont été arrêtés. Il s'agit de onze Libyens, deux Tunisiens et deux Algériens.

Décès tragique d'un jeune à Kalaa Essghira : les habitants coupent la route vers Sousse

Un sit-in s’est tenu ce samedi 14 juin 2025 à la délégation de Kalaa Essghira, entraînant la coupure de la route reliant cette délégation à la ville de Sousse. C’est la localité de Cité El Menezeh, à Kalaa Essghira, qui a été témoin d’un accident tragique ce matin, au cours duquel un jeune de la localité a perdu la vie après avoir été heurté par un train.

Suite à ce décès tragique, les habitants de la localité, rattachée au gouvernorat de Sousse, ont brûlé des pneus et coupé la route reliant la délégation de Kalaa Essghira à Sousse, afin de dénoncer la multiplication des accidents que connaît la région.

Vidéo : un immense incendie s'attaque à des champs de blé et à des terrains agricoles

Un immense incendie s'est déclaré aujourd'hui, 16 juin 2025 dans la région de Bechouk au gouvernorat de Béja. L'incendie s'est attaqué à des terrains agricoles et des champs de blé se trouvant dans la délégation de Béja sud.

Selon les premières informations disponibles, des unités de la protection civile ont été déployées afin d'éviter la catastrophe.

Épidémie de dermatose nodulaire chez les bovins : les éleveurs crient à l’abandon

Sami Houidi, président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Nabeul, a tiré, ce samedi 14 juin 2025, la sonnette d’alarme au sujet de la propagation rapide de la dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins.

Dans une déclaration accordée à Jawhara FM, M. Houidi a indiqué que le secteur traverse une crise majeure en raison de cette propagation inquiétante, et que les éleveurs sont de plus en plus inquiets face à l’absence de réaction sérieuse des services compétents.

M. Houidi a lancé un appel de détresse, évoquant une situation hors de contrôle, avec jusqu’à quatre décès de bovins enregistrés chaque jour. Il a précisé que la maladie se répand à grande vitesse, favorisée par l’absence de campagnes de vaccination et le manque de vétérinaires. Les vaches mortes n’avaient, selon lui, reçu aucune dose de vaccin.

Affamés, isolés, arrêtés : la caravane Al Soumoud prise au piège en Libye

La caravane Al Soumoud a annoncé ce samedi 14 juin 2025, qu’elle a été soumise, depuis la soirée du vendredi 13 juin, à un blocus systématique orchestré par les autorités de l’Est libyen. Plusieurs participants ont été arrêtés sous prétexte de diffusion de vidéos jugées offensantes envers les autorités locales.

Le communiqué de la caravane a indiqué que les autorités de l’Est libyen ont empêché la progression de la caravane vers la ville de Syrte, isolé ses participants du monde extérieur en coupant les réseaux téléphoniques et internet, et interdit toute livraison de nourriture, d’eau et de médicaments aux quelque 1500 personnes présentes.

Après avoir empêché par la force l’arrivée d’une caravane de soutien organisée par des citoyens libyens solidaires, les forces de sécurité ont également empêché les organisateurs d’apporter des provisions de première nécessité au campement, tout en interdisant à une cinquantaine de participants de rejoindre la caravane. Ces mesures ont conduit à la division de la caravane en trois groupes distincts, isolés les uns des autres.