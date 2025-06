Caravane Al Soumoud : le député Mohamed Maher alerte sur la participation d’éléments liés l’organisation d’Al Qaradawi

Le député de la circonscription Jemmal, Mohamed Maher a affirmé que certains individus présents dans la caravane Al Soumoud avaient participé dans le passé à des actes de déstabilisation et ciblant des armées arabes.

S’exprimant le 15 juin 2025 durant l'émission "Ana Mouwaten" sur la chaîne télévisée libyenne Alhadath TV, Mohamed Maher a affirmé que des membres de l’Organisation des Frères Musulmans participaient à la caravane Al Soumoud ayant pour but de briser le blocus imposé par l’entité sioniste à la bande de Gaza.

« Nous avons, aussi, constaté des liens avec l’organisation d’Al Qaradawi… Nous connaissons le rôle joué par cette organisation… Il a pour but de déstabiliser et de mener des campagnes d'incitation à l’encontre des pays et des armées arabes… Il s’agit d’une vingtaine de personnes… Nous nous interrogeons sur leurs appartenances et leurs affiliations », a-t-il dit.

Mohamed Maher a assuré qu’une partie de ces individus a suivi des formations auprès d’associations étrangères douteuses. Selon lui, ils n’ont pas eu de lien, dans le passé, avec la cause palestinienne. Il a appelé les organisateurs de la caravane à faire preuve de retenue et à assurer un retour de la caravane dans le calme et la sécurité.

Pour rappel, la caravane Al Soumoud est partie depuis Tunis à la date du 9 juin 2025, en direction de Gaza par voie terrestre. Elle vise à briser le blocus imposé par Israël et à forcer l’entrée des aides humanitaires bloquées au niveau du passage frontalier de Rafah, à la frontière égypto-palestinienne.

Arrivée sur le territoire libyen, la caravane a été stoppée à l’entrée de la ville de Syrte sur décision du gouvernement de l’est installé à Ben Ghazi. Un communiqué a été publié le 12 juin 2025 interdisant implicitement le passage de la caravane. Le communiqué laisse entendre que la caravane ne sera pas autorisée à entrer en territoire égyptien depuis les postes frontaliers libyens pour des raisons purement procédurales.

S.G