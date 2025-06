Hasna Jiballah appelle à soutenir davantage les entreprises communautaires

La secrétaire d’État chargée des entreprises communautaires, Hasna Jiballah a appelé les autorités nationales, régionales et locales à plus de soutien dans le but de garantir la réussite de ce programme.

À l’occasion d’une réunion tenue le 14 juin 2025 en présence du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, Hasna Jiballah a appelé les autorités nationales, régionales et locales à accorder davantage d’importance aux entreprises communautaires.

Ceci est possible, selon elle, à travers la tenue de sessions de formations liées à la création et l’élaboration de nouvelles approches ayant pour but de résoudre les problèmes auxquels les fondateurs de ces entreprises sont confrontés.

La secrétaire d’État a évoqué des efforts continus ayant pour but de créer un climat d’investissement favorable à des entreprises communautaires à responsabilité environnementale durable, capables de générer de la richesse et d’en assurer une répartition équitable.

Hasna Jiballah a mis l’accent sur l’importance et les rôles économique et social des entreprises communautaires. D’après elles, ces dernières contribuent au développement de la capacité concurrentielle de certaines entreprises publiques, notamment celles en difficulté.

S.G