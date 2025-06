Tunisie–Italie : vers un renforcement du partenariat militaire

La coopération militaire entre la Tunisie et l’Italie, ainsi que la diversification de ses domaines, a été au centre d’une rencontre tenue mercredi 11 juin 2025 entre le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, et le général Carmine Masiello, chef d’état-major de l’armée de terre italienne, au siège du ministère.

Khaled Shili a salué les liens d’amitié historiques et qualitatifs unissant les deux pays, renforcés ces dernières années. Il a rappelé la convergence de vues entre les deux ministres de la Défense lors de la clôture des travaux de la commission militaire mixte tuniso-italienne, notamment autour des enjeux de paix régionale et des défis communs à relever, selon un communiqué du ministère.

Il a exprimé l’espoir de voir cette coopération évoluer vers un partenariat durable, notamment dans les domaines de la formation, de l’entraînement, des manœuvres conjointes, de la santé militaire, de l’hydrographie et des projets de développement.

Le ministre a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les programmes bilatéraux en cours, soulignant les opportunités qu’ils offrent pour améliorer la préparation et les capacités opérationnelles des deux armées, dans un esprit de confiance et de respect mutuel.

Il a également salué le soutien italien à plusieurs projets intégrés en milieu désertique, citant la réhabilitation des zones de Rjim Maâtoug et d’El-Mahdeth (gouvernorat de Kébili), considérées comme des exemples de développement réussi, transformant des espaces arides en zones habitées et productives grâce à des financements italiens.

Pour sa part, le général Masiello a salué le niveau atteint par la coopération militaire tuniso-italienne et réaffirmé l’engagement de son pays à poursuivre et renforcer ce partenariat, au service des capacités opérationnelles des deux institutions et dans l’intérêt des deux peuples.

M.B.Z