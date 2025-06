Conflit social au sein de la SNCFT : la grève maintenue les 12 et 13 juin

La commission centrale de conciliation s’est réunie ce mercredi 11 juin 2025 au siège de la Direction générale chargée des conflits du travail, pour poursuivre l’examen des revendications formulées dans l’avis de grève déposé par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Ce mouvement concerne à la fois la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) et la Société des travaux ferroviaires (Sotrafer), avec une grève annoncée pour les 12 et 13 juin.

La réunion a rassemblé des représentants des deux parties. Mais malgré cette nouvelle tentative de conciliation, le syndicat a dénoncé le non-respect des engagements pris par la partie administrative. Selon Nejib Jelassi, secrétaire général du syndicat de la SNCFT, l’absence d’un représentant du ministère des Finances illustre un manque de sérieux dans les négociations. Il a rappelé, dans une déclaration à Echaâb News, que les syndicats ont fait preuve de responsabilité en acceptant, la veille, de reporter la grève initialement prévue afin d’éviter toute perturbation le dernier jour des examens du baccalauréat.

Le syndicaliste a également précisé que cet avis de grève ne date pas d’hier : il a été déposé en mai 2024, soit depuis plus d’un an. Plusieurs reports ont été consentis pour favoriser le dialogue, mais, selon lui, la partie administrative a systématiquement opté pour la temporisation, sans réelle volonté de résoudre les problèmes. La grève est donc confirmée pour les 12 et 13 juin 2025.

M.B.Z