Face à la caravane Al Soumoud, l’Égypte rappelle ses règles

Sans formuler de refus direct, l’Égypte a clairement brandi des obstacles face à la caravane Al Soumoud, qui souhaite traverser son territoire pour acheminer une aide humanitaire vers Gaza. Dans un communiqué publié mardi 11 juin 2025, le ministère égyptien des Affaires étrangères n’a donné aucune réponse quant au passage de la caravane, se contentant de rappeler le cadre réglementaire.

Selon ce texte, tout accès à la zone frontalière avec Gaza nécessite une autorisation préalable des autorités égyptiennes, à demander via les ambassades étrangères au Caire ou directement auprès du ministère. Toutes les visites – qu’elles soient organisées par des ONG, des gouvernements ou des institutions internationales – doivent impérativement s’inscrire dans le cadre des procédures officielles.

L’Égypte insiste par ailleurs sur la nécessité de respecter scrupuleusement ses lois et procédures, y compris l’obtention de visas et d’autorisations. Elle met aussi en garde l’ensemble des acteurs humanitaires et politiques contre tout manquement aux règles établies, les appelant à une coordination rigoureuse avec ses services afin d’éviter tout « incident diplomatique ou sécuritaire ».

Tout en réaffirmant son soutien aux droits du peuple palestinien, l’Égypte rappelle ses efforts pour faciliter l’entrée de l’aide humanitaire et faire cesser les hostilités. Mais en l’absence d’un feu vert explicite, les chances de voir la caravane Al Soumoud franchir la frontière semblent, à ce stade, extrêmement limitées.

Plus tôt dans la journée, les organisateurs de la caravane ont publié un communiqué affirmant son caractère citoyen, solidaire et apolitique. Ils soulignent qu’elle réunit des personnes venues de tout le Maghreb — membres de la société civile, médecins, journalistes ou avocats — et qu’elle ne véhicule aucun discours hostile à l’État égyptien. Les échanges avec les autorités, précisent-ils, se sont strictement limités aux aspects légaux, administratifs et sécuritaires liés au passage de la caravane. Tout en réitérant leur respect de la souveraineté égyptienne, ils affirment qu’ils n’entreront sur le territoire qu’avec l’accord officiel des autorités. Leur objectif est clair : briser le blocus imposé à Gaza, exiger la fin du génocide et acheminer l’aide humanitaire — sans exercer la moindre pression sur l’Égypte.

Par ailleurs, Israël a exhorté l’Égypte à empêcher le passage de la caravane par le poste-frontière de Rafah. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, cité lundi par l’AFP, a évoqué des « risques sécuritaires » dans un contexte où cette initiative tunisienne de solidarité prend de l’ampleur.





R.B.H