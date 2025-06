L’International IDEA alerte sur la crédibilité des élections en Tunisie

L’International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), organisme intergouvernemental basé à Stockholm, a publié le 9 juin 2025 son rapport annuel sur l’état de la démocratie électorale dans le monde. Intitulé Review of the 2024 Super Cycle Year of Elections, ce document analyse les scrutins organisés dans 74 pays, représentant plus de 1,6 milliard d’électeurs.

Il a été publié en marge de la conférence internationale sur l’intégrité électorale, qui se déroule du 10 au 12 juin à Stockholm, réunissant des autorités de quarante institutions électorales pour échanger sur le leadership, l’indépendance institutionnelle et la coopération globale face aux menaces actuelles des scrutins.

La réunion met en lumière le défi de préserver l’indépendance des instances électorales malgré les pressions politiques, technologiques et financières, ainsi que la nécessité de renforcer les garde-fous avant et pendant les réformes électorales

Le rapport publié en marge de cette conférence dresse un tableau contrasté : d’un côté, des processus électoraux apaisés dans certains pays en développement ; de l’autre, une montée des pratiques antidémocratiques dans plusieurs États autrefois considérés comme en transition. L’étude identifie huit menaces majeures pesant sur l’intégrité électorale, dont la manipulation des lois électorales, les restrictions des libertés, la désinformation et la perte d’indépendance des autorités électorales.

La Tunisie épinglée

Dans ce panorama mondial, la Tunisie fait figure de contre-exemple inquiétant.

Le rapport souligne d’abord des modifications tardives et unilatérales de la loi électorale, adoptées à quelques semaines seulement de l’élection présidentielle de 2024. Ces changements, effectués sans consultation ni préparation adéquate, sont contraires aux standards internationaux en matière de stabilité légale avant un scrutin. Ils illustrent ce que l’IDEA qualifie de democratic backsliding — un recul démocratique provoqué par la concentration du pouvoir et la manipulation institutionnelle.

Autre point d’alerte : la faiblesse alarmante de la participation électorale, aussi bien aux législatives de 2023 qu’à la présidentielle de 2024. Le rapport place la Tunisie parmi les pays ayant enregistré les taux de participation les plus bas du cycle électoral mondial. Ce désintérêt des électeurs est interprété comme le symptôme d’une perte de confiance dans la valeur du vote, dans un contexte politique jugé non compétitif et verrouillé.

Enfin, l’International IDEA range la Tunisie parmi les régimes en recul démocratique structurel, évoquant un affaiblissement préoccupant des garde-fous institutionnels, une marginalisation des partis d’opposition, et une concentration excessive des pouvoirs exécutifs.

La mise en garde est claire : sans restauration des équilibres démocratiques fondamentaux, les élections tunisiennes risquent de perdre toute légitimité et de devenir un simulacre de participation citoyenne.

M.B