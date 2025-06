Décès de Ali Mhedhbi

Imprimer

L’activiste politique Ali Belmabrouk (Alias Mhedhbi) est décédé ce matin mercredi 11 juin 2025 à l’âge de 72 ans, apprend Business News de source médicale.

Grand militant des jeunes du PSD puis du RCD, feu Mhedhbi était très connu dans les milieux politiques, que ce soit de l’ancien régime ou de l’opposition. Polémiste à merveille, il organisait régulièrement des tables rondes controversées autour de sujets politiques généralement orientées au bénéfice du pouvoir.

Après la révolution, il s’est approché un temps de Nidaa Tounes. Après le putsch du 25 juillet 2021, il a soutenu fermement Kaïs Saïed qui, à ses yeux, va sauver la Tunisie des islamistes et des ingérences étrangères. Il a été pendant longtemps, et jusqu’en 2021, conseiller éditorial de Business News. Durant sa carrière professionnelle, il a travaillé notamment à l'Office national de l'Huile et au ministère de la Jeunesse et des Sports.

L’enterrement aura lieu dans l’après-midi de mercredi après la prière d’Al-Asr au cimetière Sidi Fraj à la Soukra.

En cette douloureuse circonstance, Nizar Bahloul présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. Qu'il repose en paix