Affaire Abdelmajid Hajri : l’ambassade de Tunisie en Suède intervient

L'ambassade de Tunisie en Suède a affirmé avoir pris les mesures nécessaires pour retrouver le citoyen Abdelmajid Hajri disparu depuis le 29 mai 2025.

Dans un communiqué du 7 juin 2025, l'ambassade a expliqué avoir directement contacté les autorités suédoises après avoir été contactée par la famille du jeune homme.

La même source a assuré prendre les mesures nécessaires afin d'accélérer les recherches et de s'assurer du bien-être de M. Hajri. L'ambassade a appelé les citoyens tunisiens se trouvant en Suède à la contacter au sujet de toute information en lien avec la disparition du jeune homme.

Pour rappel, Abdelmajid Hajri, ressortissant tunisien âgé de 35 ans et résidant à Stockholm (Suède), habite le quartier de Vällingby, à l’ouest de la capitale suédoise. il n’a plus donné signe de vie depuis le 29 mai 2025. Son téléphone portable est éteint, et ses proches, inquiets, n’ont plus aucun moyen de le joindre.

La famille et les proches d’Abdelmajid Hajri ont intensifié les recherches et lancé un appel à la solidarité. Ils appellent la communauté tunisienne de Stockholm à contribuer à l’effort en diffusant des avis de recherche dans les quartiers voisins, en particulier à Vällingby, où il résidait.

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à localiser Abdelmajid Hajri est priée de contacter sans délai les services de police suédois ou l’ambassade de Tunisie à Stockholm.

S.G