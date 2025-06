En colère, les employés de l’Utap réclament leurs dus non-versés depuis 2022

Un rassemblement de protestation a été organisé mardi 3 juin 2025 par le syndicat de base des employés de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap). À cette occasion, les manifestants ont lancé un appel pressant au président de la République pour qu’il accélère le versement de la subvention allouée à l’organisation, afin qu’elle puisse payer les salaires et les primes des employés, accumulés depuis 2022. C’est ce qu’a rapporté l’agence TAP le jour même.

Les manifestants ont exprimé leur profond mécontentement face à la détérioration de leurs conditions économiques et sociales, ainsi qu’aux difficultés de vie auxquelles sont confrontées leurs familles, en raison du retard dans le paiement des salaires et des primes impayées. Ils ont précisé que les salaires des mois d’avril et de mai 2025 n’ont pas été versés, alors que l’Aïd El-Kébir est prévu dans deux jours.

Les protestataires ont également réclamé le versement des primes de productivité pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que la prime du treizième mois pour ces mêmes années.

Les employés ont en outre exigé la régularisation de toutes les situations professionnelles précaires au sein de l’organisation, ainsi que le traitement des dossiers relatifs aux cotisations sociales et aux retenues à la source, et ce avant l’expiration des délais réglementaires. Ils ont également réclamé l’activation et le versement des pensions de retraite, ainsi que le paiement des arriérés.

I.N.