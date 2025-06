Imed Khemeri : l’affaire de Noureddine Bhiri mise en délibéré sans interrogatoire et sans plaidoirie !

Imprimer

La Cour d’appel de Tunis a décidé, mardi 3 juin 2025, de mettre l’affaire de l’ancien ministre et dirigeant du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri, en délibéré en vue du prononcé du jugement, et cela sans interrogatoire et sans plaidoirie. C’est ce qu’a annoncé, mardi 3 juin 2025 dans un post Facebook, le porte-parole du mouvement Ennahdha et dirigeant au sein du Front de salut, Imed Khemeri.

« Sans plaidoirie et sans interrogatoire de Noureddine Bhiri, l'affaire est mise en délibéré pour le prononcé du verdict. De nouveaux jugements seront rendus, avant l’Aïd, dans un Etat de sujets et non de citoyens », a-t-il indiqué dans ce statut.

Rappelons qu’en octobre 2024, la chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis avait condamné, le dirigeant nahdhaoui à dix ans de prison, dans cette même affaire.

L’affaire remonte à janvier 2023, à la suite d’une publication sur les réseaux sociaux qu’on lui attribue contenant un discours jugé incitant à la rébellion. C’est sur cette base qu’il a été condamné pour complot contre la sûreté de l’État, atteinte visant à changer la structure de l’État, et incitation des habitants à s’attaquer les uns les autres.

Noureddine Bhiri avait été arrêté, le 13 février 2023, après une descente policière effectuée à son domicile. Son comité de défense avait toujours affirmé que la publication en question n’existait pas et qu’aucune trace dudit statut n’avait été trouvée sur sa page.

I.N.