Tunis et Paris échangent après le meurtre raciste d'un Tunisien en France

À la suite du meurtre de Hichem Miraoui, un ressortissant tunisien tué dans un acte qualifié de terroriste, samedi 31 mai 2025 à Puget-sur-Argens, le ministre tunisien de l’Intérieur, Khaled Nouri, s’est entretenu,lundi 2 juin 2025, avec son homologue français, Bruno Retailleau.

Au cours de cet échange, le ministre tunisien a exprimé la profonde indignation de Tunis face à ce drame, dénonçant un acte « odieux » qui a suscité une vive émotion en Tunisie. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité de la communauté tunisienne vivant en France, appelant à une approche anticipative pour prévenir de telles violences. Il a également mis en garde contre les discours de haine et d’extrémisme, qu’il considère comme des catalyseurs de ces crimes.

De son côté, Bruno Retailleau a condamné « avec la plus grande fermeté » ce qu’il a décrit comme un « crime raciste à caractère terroriste ». Le ministre français a assuré que l’auteur des faits, qui « ne représente en rien les valeurs de la République », sera poursuivi avec la plus grande rigueur. Il a également présenté ses condoléances à la famille de la victime, au nom du gouvernement français.

Pour rappel, samedi soir à Puget-sur-Argens (Var), un homme de nationalité française a abattu l’un de ses voisins, un Tunisien d’environ 35 ans, et blessé un autre, ressortissant turc de 25 ans. Le suspect, adepte du tir sportif, a diffusé avant et après les faits des vidéos à caractère raciste sur les réseaux sociaux. Plusieurs armes ont été retrouvées dans son véhicule lors de son interpellation par l’antenne GIGN d’Orange. Une enquête a été ouverte pour meurtre et tentative de meurtre à caractère raciste. Ce drame a suscité une vive indignation, notamment de la part de l’association SOS Racisme et de plusieurs responsables politiques.

S.H