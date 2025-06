Polémique autour de la disparition du feuilleton « Le Président » : Attessia dément toute censure

Les internautes et amateurs de comédies ont été nombreux, lundi 2 juin 2025, à constater avec surprise la disparition du feuilleton « Le Président » de la chaîne YouTube officielle d’Attessia TV. Produite en 2016, cette série satirique avait connu un grand succès auprès du public tunisien, en particulier pour son ton humoristique et ses références politiques implicites.

Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés. Plusieurs publications ont signalé la suppression de l’intégralité des épisodes, alimentant les spéculations. Tandis qu’une partie des internautes a exprimé son étonnement, d’autres ont préféré user d’ironie, multipliant les commentaires sarcastiques autour d’une supposée censure.

Face à la polémique, la direction d’Attessia a publié un communiqué explicatif dans l’après-midi. La chaîne affirme qu’aucun contenu n’a été volontairement supprimé, et que la disparition des vidéos, y compris du feuilleton « Le Président », est due à un problème technique lié aux droits de propriété intellectuelle.

« La chaîne YouTube d’Attessia a été temporairement désactivée à cause d’un conflit de copyright », avait précisé, plus tôt dans la journée, Sofiene Boussetta, directeur général d’Attessia, dans une déclaration à Business News.

Il a également tenu à rassurer les téléspectateurs : « Un accord a été trouvé avec YouTube et la partie réclamante, et nous sommes en train de résoudre le litige. La série Le Président a d’ailleurs été récemment rediffusée à la télévision ». Le communiqué officiel de la chaîne souligne qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé : des situations similaires se sont déjà produites dans le passé, et ont été systématiquement réglées avec les instances concernées.

Dans son communiqué, la chaîne déplore les interprétations hâtives et rappelle qu’aucune pression, ni censure, n’a été exercée sur ses contenus publiés. Elle remercie son public pour sa fidélité et assure suivre la situation avec sérieux pour garantir la reprise rapide de la diffusion de ses vidéos sur ses plateformes officielles.

M.B.Z