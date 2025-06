Mustapha Ferjani : la Tunisie a besoin d’une nouvelle stratégie démographique

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a indiqué, lundi 2 juin 2025, que la Tunisie avait besoin d’une nouvelle stratégie démographique.

Lors d’une plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), M. Ferjani a expliqué que le dernier recensement avait permis de mieux cerner les proportions d’enfants et de personnes âgées dans la population. Il a appelé à l’adoption collective d’une nouvelle stratégie démographique, tout en précisant les priorités à fixer dans ce cadre.

Le ministre est également revenu sur la baisse des taux de natalité, soulignant la nécessité de mettre en place des alternatives incitatives pour encourager les naissances.

Il a, enfin, déploré la situation des centres de maternité et de protection de l’enfance, notant que certains d’entre eux enregistraient moins de 300 accouchements par an, un chiffre en deçà de la moyenne nationale. Il a ainsi plaidé pour une nouvelle approche plus efficace et motivante dans ce domaine.

Les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2024, publiés par l’Institut national de la statistique, confirment clairement le vieillissement de la population tunisienne. Entre 1966 et 2024, la part des personnes âgées de soixante ans et plus dans la population est passée de 5,58% à 16,88%, illustrant ainsi une transformation significative de la structure démographique du pays.

H.K