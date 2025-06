L'Association des magistrats contrainte de reporter sa conférence de presse

Imprimer

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a annoncé le report de la conférence de presse qu’elle comptait organiser le 3 juin 2025 à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel à Tunis. La nouvelle date sera communiquée ultérieurement.

Dans un communiqué publié le lundi 2 juin, l’AMT a révélé que l’établissement hôtelier avait finalement refusé d’accueillir l’événement, et ce malgré un accord préalable et l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires.

L’association déplore ce revirement jugé « non justifié » et en informe les magistrats, les organisations, les médias et le grand public.

L’AMT dit espérer que cette décision ne s’inscrive pas dans une dynamique de restriction de ses activités ni dans une atteinte aux libertés d’expression et de réunion des magistrats. Elle met en garde contre un climat de plus en plus étouffant et craint un retour à des pratiques autoritaires visant à empêcher les voix indépendantes de s’exprimer sur les enjeux majeurs liés à la justice et à l’indépendance du pouvoir judiciaire.





Il ne s'agit pas de la première fois où ces pratiques de l'ancien régime font leur apparition. Le 8 mai dernier, un autre cas d’annulation de dernière minute a été signalé : la conférence de presse intitulée « Réconciliation pénale : argent bloqué, entrepreneurs emprisonnés », prévue le 9 mai 2025 à l’hôtel Sheraton de Tunis, a été brusquement annulée la veille, sans explication de la direction de l’établissement. Malgré leurs efforts, les organisateurs n’ont pas réussi à trouver une autre salle.

M.S