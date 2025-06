France : un homme tue son voisin tunisien de cinq balles et diffuse des vidéos racistes

Un homme, de nationalité française, a tué samedi dans la soirée à Puget-sur-Argens (Var) l’un de ses voisins, de nationalité tunisienne, et en a blessé un autre, de nationalité turque, tout en postant des vidéos racistes, a indiqué dimanche le procureur de Draguignan.

Alerté par la compagne du suspect de 53 ans, les militaires de la gendarmerie nationale ont fait appel à l’antenne GIGN d’Orange pour interpeller, non loin de la commission des faits, le suspect, qui avait pris la fuite en voiture.

Plusieurs armes ont été retrouvées dans son véhicule, "de type pistolet automatique, fusil à pompe et arme de poing", a précisé le magistrat, Pierre Couttenier.

"L’identité de la victime mortellement blessée, possiblement âgée de 35 ans, de nationalité tunisienne reste à confirmer. Quant à la victime blessée à la main, âgée de 25 ans, elle est de nationalité turque", a-t-il précisé. Celle-ci a été transportée à l’hôpital de la ville voisine de Fréjus.

Selon une autre source, l’homme décédé a été atteint par cinq impacts de balle.

Adepte du tir sportif, le mis en cause a "diffusé avant et après son passage à l’acte deux vidéos sur son compte d’un réseau social au contenu raciste et haineux", a indiqué le procureur de la République dans son communiqué, précisant à l’AFP qu’il est de nationalité française. Il a été placé en garde à vue.

"Une procédure d’enquête de flagrance des chefs de meurtre commis en raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou religion déterminée commis en concomitance avec un autre crime et de tentative de meurtre commis en raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou religion déterminée commis en concomitance" a été ouverte, a précisé le magistrat.

L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Draguignan.

Dans la soirée, l'association SOS racisme a fustigé dans un communiqué que "le racisme a(it) encore frappé dans notre pays".

"Le double crime qui a frappé deux hommes à Puget-sur-Argens n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il est le résultat d’un travail minutieux mené par le camp du racisme et visant à rendre à nouveau légitime l’expression du racisme en mots et en actes. Face à cette sinistre évolution, il est urgent que les responsables politiques et les médias cessent d’ignorer la parole antiraciste, quand ils ne travaillent pas à la marginaliser", a alerté son président, Dominique Sopo.

"Au-delà, ce double crime doit sonner comme un rappel à toutes les citoyennes et tous les citoyens : le monde dans lequel on vit est celui pour lequel on se bat. La bataille de l’antiracisme a besoin que chacune et chacun s’y investisse. Sinon, nous sommes à la veille d’une bascule qui, en réalité, est déjà à l’œuvre", a-t-il estimé.

"Infâme meurtre raciste dans le Var. Ne laissons pas l'officialité attiser la haine raciste en la légitimant. Ceci est le message de compassion pour la famille agressée. Tous les français informés pensent de même et constatent la faillite dangereuse de Bruno Retailleau", a de son côté écrit sur X le leader LFI Jean-Luc Mélenchon.

