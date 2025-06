Droits et libertés, situation en Libye, Samir Jaieb… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 31 mai au 1er juin 2025 :





Lancement des consultations autour de la Conférence nationale pour les droits et les libertés

La première séance préparatoire de la Conférence nationale pour les droits, les libertés et pour une République démocratique et juste s’est tenue ce samedi 31 mai 2025 à Tunis. Cette rencontre, organisée par la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) en partenariat avec le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), a rassemblé des représentants de la société civile, des partis politiques ainsi que des figures engagées dans la défense des droits humains.





Crise en Libye : réunion tripartite au Caire entre la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a participé, vendredi 31 mai 2025, au Caire, à une réunion ministérielle sur la Libye. Il y était accompagné de son homologue égyptien, Badr Abdel Aati, et du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la relance du mécanisme tripartite des pays voisins, visant à coordonner les efforts autour de la situation libyenne.





Lourdes condamnations confirmées contre l’homme d’affaires Samir Jaieb

La Cour d’appel de Tunis a confirmé la peine prononcée en première instance contre l’homme d’affaires Samir Jaieb : cinq ans et un mois de prison, assortis d’amendes s’élevant à dix millions de dinars. Cette décision fait suite à des accusations de détention illégale de devises, d’ouverture non autorisée de comptes bancaires à l’étranger et d’opérations financières illicites entre résidents et non-résidents.





Riadh Chaïbi : un dialogue sans Ennahdha est un faux dialogue !

Le dirigeant du parti Ennahdha et membre du Front de salut national, Riadh Chaïbi, a vivement critiqué, dans une publication samedi 31 mai 2025, toute initiative de dialogue politique qui exclut délibérément le Front et ses composantes, et ne vise qu’à renforcer la mainmise du pouvoir en place. Selon lui, toute tentative de dialogue qui marginalise la principale coalition de l’opposition ne peut que servir les intérêts de l’autorité actuelle, en perpétuant sa domination sur le paysage politique national.





Mohsen Gharsi élu doyen de l’Ordre des ingénieurs

L’Ordre des ingénieurs tunisiens a officiellement annoncé les résultats de l’élection de son nouveau doyen, ainsi que la composition du bureau du Conseil de l’ordre. À l’issue du processus électoral, Mohsen Gharsi a été élu doyen des ingénieurs pour le mandat à venir. Le scrutin, organisé conformément aux dispositions réglementaires de l’Ordre, a conduit à la formation d’un nouveau bureau composé de représentants issus de différentes spécialités du secteur.