Riadh Chaïbi : un dialogue sans Ennahdha est un faux dialogue !

Le dirigeant du parti Ennahdha et membre du Front de salut national, Riadh Chaïbi, a vivement critiqué, dans une publication samedi 31 mai 2025, toute initiative de dialogue politique qui exclut délibérément le Front et ses composantes, et ne vise qu’à renforcer la mainmise du pouvoir en place.

Selon lui, toute tentative de dialogue qui marginalise la principale coalition de l’opposition ne peut que servir les intérêts de l’autorité actuelle, en perpétuant sa domination sur le paysage politique national.

Riadh Chaïbi a également pointé du doigt ceux qu'il qualifie d'exclusionnistes qui, selon lui, profitent de leur position au sein de la société civile afin d'imposer une vision politique et idéologique non démocratique, en réutilisant des discours d’avant le 25 juillet 2021. Pour lui, ces voix issues d’anciens courants radicaux participeraient à un « travail de sabotage fonctionnel » en s’opposant à toute véritable démarche inclusive.

« Un dialogue politique sans la participation d’Ennahdha, du Front de salut et des forces qui croient encore à un projet commun de coexistence politique, ne peut en aucun cas prétendre rétablir la démocratie. Il ne fera qu’ouvrir la voie à ceux qui ont soutenu le coup de force, tenté d’écarter leurs adversaires, puis, face à leur échec, se sont retournés contre le régime sans changer leurs intentions premières », a-t-il dénoncé.

Riadh Chaïbi affirme que l’initiative lancée aujourd’hui envoie deux signaux négatifs au pouvoir : d’une part, certaines forces y participant continueraient d’évoluer dans le cadre imposé par le 25 juillet malgré leur discours contraire ; d’autre part, certaines voix persistent à exiger l’exclusion d’Ennahdha comme condition à un éventuel retour au dialogue avec l’exécutif.

Pour conclure, il rappelle que la demande d’un dialogue politique inclusif n’est pas une faveur octroyée par une partie à une autre, mais un devoir national fondé sur l’humilité collective. « Tout dialogue fondé sur l’exclusion, la haine et l’arrogance restera un simulacre dénué de toute légitimité », prévient-il.

R.B.H