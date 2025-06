Une victoire historique : le PSG champion d’Europe

Le Paris Saint-Germain a enfin touché son rêve du bout des doigts. Ce samedi 31 mai 2025, à la Fußball Arena München (ex-Allianz Arena) de Munich, le club parisien a remporté la première Ligue des champions de son histoire en écrasant l’Inter Milan 5-0. C’est également la deuxième pour le football français, plus de 30 ans après le sacre de l’Olympique de Marseille en 1993.

Ce triomphe est le fruit d’un projet sportif patiemment construit au fil des saisons. Sous la direction de Luis Enrique, le PSG a misé sur la cohésion d’équipe, une rigueur tactique sans faille et l’éclosion de jeunes talents, loin des logiques d’empilement de stars. Déjà sacré avec le FC Barcelone en 2015, le technicien espagnol a su façonner un collectif équilibré et résilient, capable de tirer les leçons des échecs passés pour atteindre les sommets.

Dès l’entame, Paris a pris les choses en main. À la 12e minute, Achraf Hakimi a ouvert le score d’une frappe chirurgicale. Huit minutes plus tard, le jeune Désiré Doué a doublé la mise, concrétisant une domination totale.

Au retour des vestiaires, le PSG a poursuivi son récital. Doué s’est offert un doublé à la 63e minute, suivi d’un bijou de Khvicha Kvaratskhelia à la 73e, auteur d’un exploit individuel. L’Inter, impuissant, n’a jamais réussi à inverser la tendance. À la 86e minute, Senny Mayulu est venu parachever cette soirée avec un cinquième but, scellant un score historique.

Cette victoire illustre la réussite d’une stratégie à long terme. En misant sur la formation, la stabilité et un recrutement ciblé, le PSG a su bâtir un effectif solide et soudé. Ce sacre européen vient couronner une saison parfaite, ponctuée également par des titres en Ligue 1 et en Coupe de France. Un triplé historique qui fait entrer le club dans une nouvelle dimension.

Avec ce succès retentissant, le PSG rejoint enfin le cercle des grands d’Europe et redonne un nouveau souffle au football français.