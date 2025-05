Le ministre de l’Intérieur en visite au poste frontalier de Dhehiba

Imprimer

Dans le cadre d’une visite effectuée dans le gouvernorat de Tataouine, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a supervisé le flux des échanges commerciaux et des voyageurs ainsi que les conditions de travail au poste frontalier de Dhehiba-Wazen. Il a également constaté l’avancement des travaux de réaménagement de ce poste et a écouté les préoccupations de plusieurs habitants de Dhehiba.

Une source officielle a déclaré à Mosaïque FM que le poste frontalier connaît une intense activité commerciale, avec environ 300 camions de marchandises enregistrés chaque jour, en entrée et en sortie, en plus du passage de plus de 1 200 voyageurs et 500 véhicules de tourisme.

De son côté, le directeur régional de l’Équipement à Tataouine, Ridha Hussein, a confirmé à Mosaïque FM que le marché a été attribué à un nouvel entrepreneur pour achever les travaux, après la résiliation du contrat avec l’ancien entrepreneur le 7 septembre 2023. Les travaux reprendront dès que les crédits budgétaires seront débloqués, sachant que 80 % du projet a déjà été réalisé.

Il convient de rappeler que les travaux de réaménagement du poste frontalier ont débuté en 2016 et ont connu un retard de plus de six ans.

S.H