Forum régional à Tunis : les élus locaux réunis pour renforcer la coordination territoriale

Le deuxième forum régional des députés des conseils locaux et régionaux du Grand-Tunis s’est tenu samedi au siège de la municipalité de Tunis. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de concertation visant à renforcer la coopération entre les différentes instances élues et à améliorer les conditions d’exercice de leurs mandats.

Parmi les objectifs annoncés : identifier les difficultés rencontrées par les élus sur le terrain, les associer à l’élaboration du plan national de développement 2026-2030, et favoriser la complémentarité entre les conseils locaux, régionaux et le Conseil national des régions et des districts.

Les interventions ont mis en lumière les obstacles quotidiens auxquels sont confrontés les élus, notamment les problèmes de mobilité et de communication avec les citoyens dans les imadas et délégations, ainsi que l’insuffisance des moyens financiers alloués à leurs missions.

Malgré ces défis, plusieurs participants ont salué les améliorations constatées ces derniers mois, telles que la mise à disposition de locaux dans les délégations et le versement d’indemnités aux membres des conseils locaux et régionaux.

Les élus ont également relayé les préoccupations des habitants, évoquant des problématiques récurrentes comme la réhabilitation des établissements scolaires et des centres de santé de base, ou encore la gestion des déchets.

Des forums similaires seront organisés prochainement dans les autres régions du pays afin de poursuivre ce dialogue participatif entre les différents niveaux de représentation territoriale.

S.H