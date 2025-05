Météo Tunisie : pluies matinales au nord et légère hausse des températures

L’Institut national de la météorologie (INM), a annoncé dans son dernier bulletin, dimanche 25 mai 2025, que le temps sera variable sur l’ensemble du territoire tunisien. En effet, le ciel sera partiellement à fortement nuageux dans les régions côtières du nord, avec des pluies éparses attendues durant la matinée.

Ces précipitations s’atténueront progressivement, laissant place à des passages nuageux sur l’ensemble du pays dans l’après-midi.

Les températures seront en légère hausse. Les maximales oscilleront entre 20 et 25 degrés dans les régions du nord et les zones montagneuses, et entre 26 et 29 degrés dans le reste du pays.

Les vents souffleront du secteur nord, forts près des côtes et sur les hauteurs, tandis qu’ils seront faibles à modérés ailleurs. La mer sera très agitée, notamment dans le nord, avant de devenir progressivement agitée dans le golfe de Gabès.

S.H