Négociations sociales : désaccord et report des discussions

Une séance de négociations sociales entre les deux partenaires sociaux s’est tenue vendredi 24 mai 2025, au cours de laquelle un désaccord a conduit au report des discussions.



En effet, cette séance organisée au ministère des Affaires sociales, sous la direction du ministre Issam Lahmar, a réuni l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Les représentants des travailleurs et des employeurs se sont retrouvés pour discuter des modalités des négociations sociales.

Les travailleurs ont exprimé leur souhait de mener les négociations au niveau sectoriel, tandis que les employeurs ont insisté sur une négociation centralisée. Ce désaccord sur le cadre des discussions n’a pas permis d’aboutir à un accord.

La séance, qui a duré trois heures selon le procès-verbal, s’est donc achevée par la décision de reporter les négociations à une date ultérieure, laissant les discussions en suspens.

H.K