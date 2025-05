Le PDL lance une initiative pour un pacte national démocratique

Le Parti Destourien Libre (PDL) a annoncé, ce samedi 24 mai 2025, le lancement d’une initiative politique visant à fédérer les forces démocratiques autour d’un pacte national pour sortir la Tunisie de la crise actuelle.

Une réunion s’est tenue à cet effet au siège du PDL, avec la participation de plusieurs de ses cadres et adhérents, ainsi que de figures politiques et intellectuelles telles que l’ancien ministre de l’Éducation Neji Jalloul, le professeur de droit constitutionnel Amine Mahfoudh, et des représentants de partis politiques et d'organisations de la société civile.

Thamer Saad, membre du bureau politique du PDL, a présenté une initiative politique inclusive destinée à rassembler les partisans de l’État civil. L’objectif affiché est de construire une action commune, au-delà des divergences idéologiques, pour sortir la Tunisie de la crise politique, économique et sociale qu’elle traverse.

Cette initiative se veut ouverte à tous les Tunisiens, y compris ceux de la diaspora, et vise à aboutir à un pacte national fondé sur un contrat politique, économique et social engageant l’ensemble des forces démocratiques et des défenseurs des droits. Amine Mahfoudh a salué l’opportunité offerte par le PDL de débattre autour de cette proposition. Neji Jalloul, pour sa part, a estimé que l’une des priorités de cette démarche devait être le rétablissement du rôle central des partis politiques, tout en plaidant pour la création de la Cour constitutionnelle et le retour à un climat respectueux des libertés fondamentales.

H.K