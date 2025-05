Nomination du colonel-major Faiez Ben Rejeb à la tête de l’Office de Rjim Maâtoug

La nomination du colonel-major Faiez Ben Rejeb au poste de directeur général de l’Office de Rjim Maâtoug pour le développement du Sud et du Sahara a été publiée vendredi 24 mai 2025 dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort).

Le colonel-major, relevant du ministère de la Défense, a été nommé à ce poste à partir du 8 mai 2025. Cette nomination a été officialisée par le Journal officiel n°61 de l’année 2025, publié ce vendredi. L’Office a été créé par la loi de finances de 1989, datée du 31 décembre 1988.

Le décret n°247 du 8 mai 2025, paru dans le Journal officiel n°54, a modifié l’appellation de l’ancien « Office de développement de Rjim Maâtoug », qui devient désormais « Office de Rjim Maâtoug pour le développement du Sud et du Sahara ». Ce décret a également élargi les missions de l’établissement, afin de mieux accompagner les efforts de développement dans les régions concernées.

L’Office est désormais chargé de contribuer à la mise en œuvre de projets de développement dans le Sud et le Sahara, en coordination avec les ministères, les collectivités locales et les institutions publiques. Il soutient également le développement des ressources en eau, des oasis, de l’élevage, des énergies renouvelables, des industries locales (verre, plâtre, pharmaceutique), ainsi que la promotion du tourisme saharien, des cures naturelles, du commerce local et de la biodiversité.

H.K