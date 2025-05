Le pouvoir veut éliminer tous les corps intermédiaires, alerte le Réseau pour les libertés

Le Réseau tunisien pour les droits et les libertés a publié un communiqué, vendredi 23 mai 2025, pour dénoncer ce qu’il qualifie de « campagne de déstabilisation » visant la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH). L’organisation pointe du doigt certains partisans du pouvoir issu du processus du 25 juillet 2021, qu’elle accuse de vouloir affaiblir une institution phare de la démocratie tunisienne.

Dans son communiqué, le Réseau tire la sonnette d’alarme face à des attaques coordonnées, menées à la fois par « des factions liées à l’autorité en place » et par des « éléments internes » opposés à la démocratie interne au sein de la Ligue. « C’est un pilier de la défense des droits et des libertés, non seulement en Tunisie mais dans le monde arabe, qui se retrouve aujourd’hui ciblé », déplore l’organisation, rappelant que la LTDH a été co-lauréate du prix Nobel de la paix.

Le Réseau condamne fermement les « campagnes de diffamation et les atteintes à l’honneur » subies par les militantes et militants de la LTDH. Il dénonce une stratégie visant à décrédibiliser l’organisation à travers des pressions, des intimidations, et une volonté de l’assimiler à une opposition politique au pouvoir actuel. « La Ligue est un acteur dynamique dans les grandes crises que traverse le pays. La réduire à un rôle d’adversaire du pouvoir est une manœuvre pernicieuse », peut-on lire dans le texte.

L’organisation voit dans ces attaques la continuation d’anciennes tentatives — avant et après les dates symboliques du 14 janvier 2011 et du 25 juillet 2021 — de transformer la Ligue en un simple instrument au service de l’État. « Ces tentatives visent à faire de la LTDH un paravent des violations et un instrument de légitimation des atteintes aux droits humains », accuse le Réseau tunisien pour les droits et les libertés.

Face à cette offensive autoritaire, la structure appelle les membres de la LTDH à resserrer les rangs et à défendre une Ligue indépendante et combative. Elle élargit son appel à toutes les forces démocratiques pour qu’elles défendent les libertés fondamentales, en particulier la liberté d’organisation et d’expression, menacées, selon elle, de démantèlement progressif.

« Le pouvoir vise à éliminer tous les corps intermédiaires, pour isoler les citoyens et citoyennes et les priver de toute capacité d’organisation ou de résistance », conclut le communiqué.

S.H