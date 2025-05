En photos : citoyens et figures publiques unis pour la libération d’Ahmed Souab

La place du Martyr Brahmi, située rue de Palestine, s’est transformée, dans la soirée du vendredi 23 mai 2025, en un espace de solidarité et d’expression libre, à l’occasion d’un rassemblement symbolique baptisé « Le Parloir », organisé en soutien à l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab.

Cet événement se veut bien plus qu’une simple manifestation : il incarne à la fois un acte citoyen, une forme de résistance culturelle et un appel fort à la liberté d’expression.

Dès 18 heures, de nombreuses personnalités issues du monde politique, des sphères publiques et de la société civile ont afflué vers le lieu du rassemblement. Beaucoup arboraient un t-shirt à l’effigie d’Ahmed Souab, devenu symbole d’un combat pour les libertés fondamentales. L’initiative a rassemblé des citoyens de tous horizons, unis par un même mot d’ordre : exiger la libération immédiate et inconditionnelle de Me Souab.

Dans une ambiance à la fois grave et déterminée, une grande toile blanche a été déployée sur la place pour recueillir mille signatures en faveur de sa libération. Cette action visait à matérialiser le soutien populaire à cet homme de loi, connu pour son engagement en faveur de la justice et de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Pour rappel, Ahmed Souab a été placé en garde à vue le 21 avril dernier, à la suite d’une déclaration publique dans laquelle il dénonçait — de manière métaphorique — les pressions croissantes exercées sur la magistrature. Ses propos intervenaient dans le contexte sensible de ce que les autorités qualifient de « complot contre la sûreté de l’État ». Depuis, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer une affaire à connotation politique, visant à museler une figure critique du système.

Malgré une mobilisation soutenue de juristes, d’intellectuels et d’organisations de défense des droits, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a rejeté la demande de libération déposée par ses avocats, comme l’a annoncé le comité de défense dans un communiqué publié le jeudi 22 mai.

Dans ce texte, le comité exprime sa stupeur face à une décision qu’il juge totalement infondée. Il dénonce « la vacuité du dossier, le caractère frivole et malveillant des accusations, ainsi que leur arrière-plan politique manifeste ». Plus déterminé que jamais, le comité affirme qu’il poursuivra la mobilisation « sans relâche » jusqu’à ce que cesse cette injustice, qu’il considère comme une tentative manifeste de réprimer une voix libre et un avocat courageux.

M.B.Z

Photos de Sofiene Ghoubantini pour Business News