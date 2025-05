Mongi Souab : si on veut nous faire peur, nous n'avons pas peur !

Imprimer

Mongi Souab, haut fonctionnaire de l’État à la retraite et frère de l’ancien magistrat, avocat et référence du droit administratif Ahmed Souab, a dénoncé, vendredi 23 mai 2025, la dérive autoritaire du pouvoir tunisien à travers l’incarcération injuste de son frère, symbole d’une répression politique plus large.

Dans une publication poignante diffusée sur Facebook, Mongi Souab a exprimé son indignation face au maintien en détention de son frère. « Encore une nuit blanche », écrit-il dès les premières lignes, avant de pointer du doigt un « pouvoir arrogant » qui « prend plaisir à persécuter les citoyens, surtout les opposants ».

Ce post survient en réaction au refus attendu selon M. Souab de la demande de libération de son frère, jeudi 22 mai 2025.

L’ancien haut fonctionnaire dénonce un « populisme pénal » qu’il attribue au régime en place depuis le 25 juillet 2021. Il met en garde contre une dérive vengeresse qui pourrait entraîner le pays dans une impasse. L’arrestation d’Ahmed Souab, critique du pouvoir, s’inscrit pleinement dans ce climat. « Ni terroriste, ni criminel, ni conspirateur », affirme son frère, dont le seul tort serait d’avoir osé demander : « où va le pays ? »

Dans un message empreint de douleur mais aussi de fermeté, Mongi Souab refuse la résignation : « si on veut nous faire peur, nous n’avons pas peur. Si on veut nous faire taire, nous ne nous tairons pas. ».

H.K