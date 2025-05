Kaïs Saïed : la joie pénétrera tous les secteurs

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé dans la matinée du jeudi 22 mai 2025 une réunion du conseil des ministres, d’après un communiqué publié peu avant 4h du matin.



Au début de cette réunion, le chef de l’État a affirmé que, tout comme la joie est entrée hier avec la suppression de la sous-traitance dans le Code du travail, elle pénétrera également tous les autres secteurs grâce à des solutions radicales qui rompent définitivement avec un passé odieux.



Il a ajouté que l’avenir sera lumineux, éclairé par la justice, la liberté et la dignité nationale, dans le cadre de cette harmonie et de cette complémentarité entre les fonctions législative et exécutive, toutes deux issues de la même volonté populaire. Cet avenir radieux est désormais proche.

S.F